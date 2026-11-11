Siemens Healthineers-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 von 39 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe abermals durchwachsene Resultate vorgelegt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Es steht zudem ein weiteres Übergangsjahr an. Der Experte blickt vorsichtig auf den Anlagehintergrund und glaubt nicht an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:31 Uhr 0,7 Prozent. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 0,60 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 100 409 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 1,4 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET



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