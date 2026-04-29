Siemens Healthineers-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 34,17 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 60,96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 718 393 Siemens Healthineers-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 22,1 Prozent nach. Am 07.05.2026 dürfte Siemens Healthineers die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:14 / GMT



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