Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktie bewertet
|
06.07.2026 12:37:47
Siemens Healthineers-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
Deutsche Bank Research hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Für das vergangene Geschäftsquartal erwartet Falko Friedrichs ein fünfprozentiges organisches Umsatzwachstum, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Dagegen sollten das operative Ergebnis (Ebit) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich zurückgegangen sein - vor allem wegen der inflationären Kostenentwicklung im Zuge des Nahost-Kriegs sowie der Gewinnerosion im Diagnostikgeschäft, die dem harten Wettbewerb in China geschuldet sei. Die bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr sollten bestätigt werden. Um diese zu erreichen, müssten sich aber die Margen im laufenden Schlussquartal verbessern.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 12:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 35,23 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,86 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 125 778 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 19,7 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 31.07.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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