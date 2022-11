Siemens Healthineers-Aktie im Minus: Jefferies senkt Kursziel für Siemens Healthineers--Aktie

Der ambitionierte Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 lasse kaum weiteren Spielraum, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass die Franken letztlich am unteren Ende der Zielvorgaben landen werden, und dafür vor allem ein gutes zweites Halbjahr brauchen. Seine Ergebnisschätzungen bis 2025 kappte Vane-Tempest um bis zu 7 Prozent.

Die Siemens Healthineers-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,46 Prozent tiefer bei 50,22 Euro.

