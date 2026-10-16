Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Analystenstimme 16.10.2026 16:08:00

Siemens Healthineers-Aktie in Grün: RBC hebt Kursziel auf 48 Euro an

Siemens Healthineers-Aktie in Grün: RBC hebt Kursziel auf 48 Euro an

RBC-Analystin Natalia Webster sieht im neuen Strahlentherapiesystem Accela einen Beleg für wichtige klinische Fähigkeiten und weiteres Aufwärtspotenzial.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf „Outperform“ belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analystin Natalia Webster in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens.

Die Aktie von Siemens Healthineers legt auf XETRA zeitweise 1,74 Prozent auf 41,56 Euro zu.

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Bildquelle: Siemens AG

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