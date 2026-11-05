Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat die Siemens Healthineers-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57,40 Euro belassen. Die starke Auftragslage sei das Highlight des Quartalsberichts des Medizintechnikkonzerns, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27 erscheine konservativ.

Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:51 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 44,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 30,45 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 966 983 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 0,3 Prozent aufwärts. Die kommenden Q4 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:27 / GMT



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