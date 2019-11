Siemens Healthineers-Aktie klettert kräftig: Siemens Healthineers steigert Gewinn

Grund dafür war das unter den Erwartungen ausgefallene Ergebnis beim neuen Labordiagnostiksystem Atellica, welches mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Profitabilitätsziele für den Bereich muss der Konzern deswegen verschieben. Für die kommenden Jahre geht der Konzern dank guter Geschäfte mit der Bildgebung von weiter steigenden Gewinnen aus. Dabei dürfte sich das Wachstum jedoch im Vergleich zum gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr abschwächen.

Siemens Healthineers setzt künftig auf das bereinigte Ergebnis je Aktie als relevante Gewinnkennziffer. So geht das Management für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2019/20 (per 30. September) von einem Anstieg von 6 bis 12 Prozent aus, wie das Unternehmen am Montag in Erlangen mitteilte. In den darauf folgenden zwei Geschäftsjahren soll das Gewinnplus je rund 10 Prozent betragen. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers das bereinigte Ergebnis je Aktie um 14 Prozent auf 1,70 Euro gesteigert. Beim Umsatz geht Healthineers von einem mittelfristigen vergleichbaren Wachstum von mehr als 5 Prozent aus.

Im vergangenen Geschäftsjahr legte Healthineers deutlich zu und profitierte von einem starken Schlussquartal. Der Nettogewinn stieg um knapp ein Viertel auf rund 1,6 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 8 Prozent auf 14,5 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 5,8 Prozent. Aktionäre sollen an dem Gewinnanstieg teilhaben und eine höhere Dividende erhalten. Sie soll um 14 Prozent auf 0,80 Euro je Aktie steigen.

Während Healthineers bei der Bildgebung und dem noch vergleichsweise kleinen Segment Advanced Therapies zulegen konnte, sanken die Ergebnisse der Labordiagnostik weiter. Healthineers leidet bei seinem mit großen Hoffnungen versehenen Atellica-System unter hohen Anlaufkosten und längeren Installationszeiten. Das Management hatte daher bereits zum dritten Quartal das Auslieferungsziel erheblich gesenkt.

Siemens Healthineers setzt große Hoffnungen in das Atellica-System, das die lange Zeit schwächelnde Labordiagnostik wieder nach vorne bringen soll. Bei der Profitabilität hinkt der Bereich jedoch weiter erheblich hinterher. Das geplante Ziel, eine bereinigte operative Marge im mittleren Zehner-Prozent-Bereich zu erreichen, wurde daher um zwei Jahre auf 2024 verschoben. Im vergangenen Geschäftsjahr sank diese Kennziffer um 2,8 Prozentpunkte auf 9,3 Prozent. Vorstandschef Bernd Montag erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen weiteren Rückgang. Eine Verbesserung sieht er erst in den Folgejahren. Er bezeichnete das Geschäft dennoch weiter als einen "entscheidenden Wachstumstreiber" für die Zukunft.

Siemens Healthineers überschreitet erstmals Marke von 40 Euro

Die Aktien von Siemens Healthineers haben sich am Montag für eine klar positive Richtung entschieden. Im vorbörslichen Geschäft hatten sie zeitweise noch deutlich unter Druck gestanden, im XETRA-Handel starteten sie dann aber kräftig im Plus. Mit 41,475 Euro verbuchten sie zu Handelsbeginn sogar einen neuen Rekord. Zuletzt standen sie mit 6,33 Prozent im Plus bei 40,80 Euro. Dies brachte ihnen im freundlichen MDAX die Spitzenposition ein. Durch den Kurssprung schafften es die Aktien am Montag erstmals in ihrer eineinhalb Jahre alten Börsengeschichte über die 40-Euro-Marke. In diesem Jahr, in dem sie mit einem Anstieg um 10 Prozent nicht wirklich auffällig waren im MDAX, hatten sie es mehrmals nicht über die 39 Euro geschafft. Der Index der mittelgroßen Werte hat im bisherigen Jahresverlauf etwa 24 Prozent gewonnen.

Als ermutigend wurden am Markt auch die neuen mittelfristigen Ziele bezeichnet. Laut Veronika Dubajova von Goldman Sachs stimmt es zuversichtlich, dass diese keine Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen implizierten.

JPMorgan belässt Siemens Healthineers auf 'Underweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Der Umsatz des Medizintechnikkonzerns habe die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Montag. Angesichts gesunkener Margen aber sei der Gewinn (auf bereinigter Basis) lediglich wie erwartet ausgefallen.

