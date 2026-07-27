Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Zusammenarbeit
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27.07.2026 16:19:42
Siemens-Healthineers-Aktie legt zu: Großauftrag von Vanderbilt Health
Ziel ist nach Angaben beider Unternehmen die Modernisierung und Standardisierung von Technologien in der diagnostischen Bildgebung und Strahlentherapie sowie die Unterstützung von entsprechenden Aus- und Weiterbildungsprogramme in den Krankenhäusern von Vanderbilt Health in Nashville.
Die Siemens Healthineers-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,77 Prozent stärker bei 35,68 Euro.
DOW JONES
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