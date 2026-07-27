Siemens-Healthineers-Aktie legt zu: Großauftrag von Vanderbilt Health

Vanderbilt Health und Siemens Healthineers gehen eine mehrjährige Partnerschaft im Wert von 87 Millionen US-Dollar ein.

Ziel ist nach Angaben beider Unternehmen die Modernisierung und Standardisierung von Technologien in der diagnostischen Bildgebung und Strahlentherapie sowie die Unterstützung von entsprechenden Aus- und Weiterbildungsprogramme in den Krankenhäusern von Vanderbilt Health in Nashville.

Die Siemens Healthineers-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,77 Prozent stärker bei 35,68 Euro.

DOW JONES