Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Pessimistischer Blick 10.07.2026 11:10:00

Siemens Healthineers-Aktie nach Kursziel-Senkung kaum verändert

Siemens Healthineers-Aktie nach Kursziel-Senkung kaum verändert

Ein Experte wird zunehmend pessimistischer für die Aktie von Siemens Healthineers. Entsprechend kürzt er sein Kursziel kräftig.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 39 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bei den Faktoren, die dem Medizintechnikkonzern in den vergangenen Jahren sinkende Gewinnerwartungen und eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung eingebrockt hätten, sei kaum Besserung in Sicht, begründete Sam England am Donnerstagnachmittag seine Neubewertung. Er verwies auf Wechselkursentwicklungen, Zölle, die Inflation und den schwachen chinesischen Markt. Dazu kämen für die kommenden 12 Monate und darüber hinaus die Unsicherheiten durch weitere Anteilsverkäufe von Siemens sowie die schwache Entwicklung der Diagnostiksparte.

Im XETRA-Handel reagiert die Aktie daraufhin kaum: Zeitweise steht ein minimales Plus von 0,03 Prozent auf 34,39 Euro an der Kurstafel.

/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Siemens Healthineers-Aktie vor Q2-Zahlen stabil - Empfehlung `Buy` bleibt
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Millionenprogramm für eigene Aktien läuft an

Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten