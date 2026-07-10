Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Pessimistischer Blick
|
10.07.2026 11:10:00
Siemens Healthineers-Aktie nach Kursziel-Senkung kaum verändert
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 39 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bei den Faktoren, die dem Medizintechnikkonzern in den vergangenen Jahren sinkende Gewinnerwartungen und eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung eingebrockt hätten, sei kaum Besserung in Sicht, begründete Sam England am Donnerstagnachmittag seine Neubewertung. Er verwies auf Wechselkursentwicklungen, Zölle, die Inflation und den schwachen chinesischen Markt. Dazu kämen für die kommenden 12 Monate und darüber hinaus die Unsicherheiten durch weitere Anteilsverkäufe von Siemens sowie die schwache Entwicklung der Diagnostiksparte.
Im XETRA-Handel reagiert die Aktie daraufhin kaum: Zeitweise steht ein minimales Plus von 0,03 Prozent auf 34,39 Euro an der Kurstafel.
/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Siemens AG
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