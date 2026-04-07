Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Experten-Einschätzung 07.04.2026 10:07:45

Siemens Healthineers-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Siemens Healthineers-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Siemens Healthineers-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Neutral" belassen. Wie die europäischen Investoren suchten auch jene aus den USA nach Signalen für eine Wende im europäischen Medizintechniksektor, die Stimmung bleibe also ziemlich schlecht, schrieb Graham Doyle in einem Branchenkommentar vom Montag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie verlor um 09:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 35,82 EUR. Bisher wurden heute 80 757 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 18,3 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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