Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Unter Druck 06.02.2026 16:26:39

Siemens Healthineers-Aktie schwächelt: Gewinneinbruch sorgt weiter für Zurückhaltung

Siemens Healthineers-Aktie schwächelt: Gewinneinbruch sorgt weiter für Zurückhaltung

Nach dem Stabilisierungsversuch vom Donnerstagnachmittag haben die Aktien von Siemens Healthineers am Freitag wieder geschwächelt.

Selbst unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2025 lag die Siemens Healthineers-Aktie deutlich im Minus und verlor via XETRA zuletzt 2,89 Prozent auf 41,37 Euro.

Tags zuvor waren die Aktien nach einem Gewinnrückgang zum Start ins neue Geschäftsjahr 2026 von den Anlegern zunächst deutlich abgestraft worden. Bis zum Handelsschluss wurden die Kursverluste jedoch fast komplett wettgemacht. Experten hatten ihre überwiegend optimistischen Einschätzungen bestätigt.

Dazu gehört auch Harald Hof von MWB Research, der am Freitagmorgen an seiner Kaufempfehlung festhielt. Die Umsätze des laufenden Geschäftsjahres erwartet er allerdings eher am unteren Rand der Zielspanne angesichts anhaltender Bremswirkung des China-Geschäfts und der Zoll- und Währungsbürden.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Siemens AG

Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 41,41 -2,20% Siemens Healthineers AG

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

