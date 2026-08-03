Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Positive Analysen
|
03.08.2026 13:57:38
Siemens Healthineers-Aktie setzt Erholungs-Rally fort
Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers Siemens Healthineers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im DAX.
Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.
Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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