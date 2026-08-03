Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Positive Analysen 03.08.2026 13:57:38

Siemens Healthineers-Aktie setzt Erholungs-Rally fort

Siemens Healthineers-Aktie setzt Erholungs-Rally fort

Siemens Healthineers haben am Montag auf dem nach wie vor höchsten Stand seit Ende April deutlich gewonnen.

Am Nachmittag belegten die Titel des Medizintechnikherstellers Siemens Healthineers mit plus 4,9 Prozent auf 38,65 Euro den ersten Platz im DAX.

Sie hatten am Freitag nach Quartalszahlen und einer gesenkten Umsatzprognose zunächst keine klare Richtung gefunden und letztlich moderat schwächer geschlossen. Anfang vergangener Woche hatten sie ihre dreimonatige Seitwärtsphase nach oben verlassen.

Die gekürzte Prognose sollte etwas die Gefahren für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 entschärfen, kommentierte Analyst David Adlington von JPMorgan in einer Analyse.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: testing / Shutterstock.com

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13:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
31.07.26 Siemens Healthineers Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
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