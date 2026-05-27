Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Aktienrückkauf
|
27.05.2026 17:53:00
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Millionenprogramm für eigene Aktien läuft an
Der am 21. Mai beschlossene Aktienrückkauf von Siemens Healthineers beginnt am 1. Juni. Bis spätestens zum 29. Januar kommenden Jahres will der DAX-Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro zurückkaufen, maximal jedoch 14 Millionen Stückaktien. Die zurückgekauften Aktien sollen den weiteren Unternehmensangaben zufolge vornehmlich für Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte via XETRA schließlich 1,33 Prozent höher bei 35,08 Euro.
DJG/brb/ros
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