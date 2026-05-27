Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Aktienrückkauf 27.05.2026 17:53:00

Siemens Healthineers-Aktie stärker: Millionenprogramm für eigene Aktien läuft an

Siemens Healthineers-Aktie stärker: Millionenprogramm für eigene Aktien läuft an

Siemens Healthineers startet am 1. Juni den beschlossenen Aktienrückkauf. Bis Ende Januar sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro erworben werden.

Der am 21. Mai beschlossene Aktienrückkauf von Siemens Healthineers beginnt am 1. Juni. Bis spätestens zum 29. Januar kommenden Jahres will der DAX-Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro zurückkaufen, maximal jedoch 14 Millionen Stückaktien. Die zurückgekauften Aktien sollen den weiteren Unternehmensangaben zufolge vornehmlich für Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte via XETRA schließlich 1,33 Prozent höher bei 35,08 Euro.

DJG/brb/ros

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