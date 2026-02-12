Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dekonsolidierung 12.02.2026 16:02:00

Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden

Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden

Die Dekonsolidierung der Medizintechniktochter Healthineers von Siemens wird vielleicht erst im nächsten Jahr über die Bühne gehen.

Das hat Konzernchef Roland Busch angedeutet. Ein Abstand von sechs Monaten mache "vor dem Hintergrund dessen, wie lange wir Siemens Healthineers jetzt haben,... am Ende auch keinen ganz so großen Unterschied", sagte Busch während der virtuellen Pressekonferenz zu den Erstquartalszahlen.

Er bezog sich mit seiner Aussage darauf, dass die Pläne entweder bei außerordentlichen Hauptversammlungen beider Unternehmen zur Jahresmitte abgesegnet werden könnten oder ein halbes Jahr später auf den regulären Hauptversammlungen 2027. Letzteres würde bedeuten, dass die geplante Direktabspaltung von 30 Prozent der Healthineers-Aktien erst im nächsten Jahr stattfände.

Es gebe noch eine Reihe von Fragen zu beantworten, darunter solche von Services, künftigen Lizenzgebühren und finanzielle Aspekte, sagte Busch. Und dann habe man natürlich die Aktienkurse von Konzernmutter und Konzerntochter bei der Entscheidung vor Augen.

Siemens hatte die Pläne Mitte November vorgestellt und erklärt, die Details würden zu Beginn des zweiten Quartals, also voraussichtlich im April veröffentlicht. Eine bisher ungeklärte Frage ist auch, ob die geplante Einbuchung von 30 Prozent Healthineers-Aktien in die Depots der Siemens-Aktionäre steuerfrei ist. Diese Frage werde bei Vorstellung der Details dann auch geklärt sein, versprach Busch.

Via XETRA geht es für die Siemens Healthineers-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,35 Prozent auf 40,64 Euro nach oben.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Gewinn fast verdreifacht: Siemens Energy-Aktie profitiert von starkem Gasturbinen-Boom
Siemens-Aktie im Plus: Ergebnisprognose angehoben - unerwartet starkes Quartal
Siemens-Aktie kaum bewegt: Führungswechsel im Finanzbereich zum 1. April

Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Siemens AG

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten