Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Dekonsolidierung
|
12.02.2026 16:02:00
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff könnte erst 2027 stattfinden
Er bezog sich mit seiner Aussage darauf, dass die Pläne entweder bei außerordentlichen Hauptversammlungen beider Unternehmen zur Jahresmitte abgesegnet werden könnten oder ein halbes Jahr später auf den regulären Hauptversammlungen 2027. Letzteres würde bedeuten, dass die geplante Direktabspaltung von 30 Prozent der Healthineers-Aktien erst im nächsten Jahr stattfände.
Es gebe noch eine Reihe von Fragen zu beantworten, darunter solche von Services, künftigen Lizenzgebühren und finanzielle Aspekte, sagte Busch. Und dann habe man natürlich die Aktienkurse von Konzernmutter und Konzerntochter bei der Entscheidung vor Augen.
Siemens hatte die Pläne Mitte November vorgestellt und erklärt, die Details würden zu Beginn des zweiten Quartals, also voraussichtlich im April veröffentlicht. Eine bisher ungeklärte Frage ist auch, ob die geplante Einbuchung von 30 Prozent Healthineers-Aktien in die Depots der Siemens-Aktionäre steuerfrei ist. Diese Frage werde bei Vorstellung der Details dann auch geklärt sein, versprach Busch.Via XETRA geht es für die Siemens Healthineers-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,35 Prozent auf 40,64 Euro nach oben.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
13.02.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy (EQS Group)
|
13.02.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf (EQS Group)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09.02.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
09.02.26
|XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)