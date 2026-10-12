Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
|Zukunftstechnologien
|
12.10.2026 17:20:42
Siemens Healthineers-Aktie steigt: Stopp für Vertrieb von Ultraschallsystemen
Der Grund ist nach Unternehmensangaben, dass man das Ultraschallgeschäft künftig auf Zukunftstechnologien für die interventionelle Bildgebung und bildgeführte Therapien ausrichten will. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen nun auf kardiovaskuläre Interventionen, intrakardiale Echokardiographie (ICE) sowie Software und Künstliche Intelligenz.
Spezialisierte Lösungen für den interventionellen Bereich, wie die Plattform Acuson Origin, das P500-System, Freestyle sowie entsprechende Katheter, bleiben laut Healthineers weiterhin fester Bestandteil des Portfolios. Für Bestandskunden der allgemeinen Bildgebung sichert das Unternehmen den vollständigen Service über den gesamten Produktlebenszyklus zu.
Die Siemens Healthineers-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,95 Prozent höher bei 39,51 Euro.
DJG/cbr/gos
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