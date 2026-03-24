Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Kurszuel 60 Euro 24.03.2026 15:16:00

Siemens Healthineers-Aktie vor Q2-Zahlen stabil - Empfehlung "Buy" bleibt

Siemens Healthineers-Aktie vor Q2-Zahlen stabil - Empfehlung "Buy" bleibt

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen.

Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert.

Die Aktie von Siemens Healthineers gewinnt auf XETRA zeitweise 0,25 Prozent auf 36,75 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Siemens AG

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