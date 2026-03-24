Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Kurszuel 60 Euro
|
24.03.2026 15:16:00
Siemens Healthineers-Aktie vor Q2-Zahlen stabil - Empfehlung "Buy" bleibt
Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert.
Die Aktie von Siemens Healthineers gewinnt auf XETRA zeitweise 0,25 Prozent auf 36,75 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: testing / Shutterstock.com,Siemens AG
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