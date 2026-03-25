Siemens Healthineers-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Barclays Capital einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte unterhalb der angestrebten Bandbreite gewachsen sein, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechne er aufgrund hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr, negativer Wechselkurseffekte und Zölle mit einem Profitabilitätsrückgang.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 13:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 36,96 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 48,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 311 678 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 15,7 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 07.05.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:00 / GMT



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