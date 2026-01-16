Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Siemens Healthineers-Analyse im Blick
|
16.01.2026 12:52:47
Siemens Healthineers-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 12:31 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133 993 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 4,0 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
16.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start des Freitagshandels ab (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 51 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)