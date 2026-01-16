Siemens Healthineers-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 12:31 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17,77 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133 993 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 4,0 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.