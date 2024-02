Siemens Healthineers-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66,50 Euro belassen. Dem Medizintechnikunternehmen sei ein guter Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Gewinn je Aktie hätten die Erwartungen übertroffen.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 52,10 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27,64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 510 870 Siemens Healthineers-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 1,0 Prozent abwärts. Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:13 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.