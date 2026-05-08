Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Siemens Healthineers-Analyse im Fokus 08.05.2026 14:13:48

Siemens Healthineers-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Siemens Healthineers-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Siemens Healthineers-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nur unter dem Strich und unter dem Einfluss von Zins- und Steuereffekten habe der Medizintechnikkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften dies nicht groß wertschätzen, glaubt der Experte. Die gesenkten Jahresziele sollten seiner Einschätzung nach sinkende Marktschätzungen nach sich ziehen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:56 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,73 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 24,52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 381 725 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 23,1 Prozent ein. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,testing / Shutterstock.com

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