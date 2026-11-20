Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Analyse im Blick
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20.11.2026 16:37:47
Siemens Healthineers-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch befinde sich der Medizintechnikkonzern auf Kurs. Die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela stützten die mittelfristigen Wachstumschancen.
Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:21 Uhr um 1,6 Prozent auf 43,11 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 363 052 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 gab die Aktie um 1,7 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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