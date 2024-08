Siemens Healthineers-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Siemens Healthineers-Aktie mit Neutral ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Mittwochabend an schwache Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:50 Uhr um 1,1 Prozent auf 49,09 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 10,00 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 308 976 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 4,9 Prozent nach. Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 21:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.