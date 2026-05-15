Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie bewertet 15.05.2026 09:45:07

Siemens Healthineers-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Aktien dürfte eine überdurchschnittliche Kursentwicklung weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Selbst die gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2026 bedürften einer klaren Belebung des Wachstums sowie der Margen. Der Analyst hält auch den Marktkonsens für das Ergebnis je Aktie 2027 für ambitioniert.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:28 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,95 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11,93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62 136 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,6 Prozent abwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten