Siemens Healthineers-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Aktien dürfte eine überdurchschnittliche Kursentwicklung weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Selbst die gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2026 bedürften einer klaren Belebung des Wachstums sowie der Margen. Der Analyst hält auch den Marktkonsens für das Ergebnis je Aktie 2027 für ambitioniert.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:28 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,95 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11,93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62 136 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22,6 Prozent abwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 31.07.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET



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