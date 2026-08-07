Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Experten-Analyse
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07.08.2026 12:43:49
Siemens Healthineers-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Die DZ Bank hat Siemens Healthineers bei einem fairen Aktienwert von 53 Euro auf "Kaufen" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz habe das Geschäftsjahr 2027 gelegen, das zum Übergangsjahr werde, schrieb Sven Kürten am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts. "Wichtige Kurstreiber bleiben die Technologieführerschaft bei Photon-Counting-CT und Theranostik."/rob/ag/mis
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 12:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 39,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 234 008 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 9,7 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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