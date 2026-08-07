Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Experten-Analyse 07.08.2026 12:43:49

Siemens Healthineers-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat Siemens Healthineers bei einem fairen Aktienwert von 53 Euro auf "Kaufen" belassen. Im Fokus der Telefonkonferenz habe das Geschäftsjahr 2027 gelegen, das zum Übergangsjahr werde, schrieb Sven Kürten am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts. "Wichtige Kurstreiber bleiben die Technologieführerschaft bei Photon-Counting-CT und Theranostik."/rob/ag/mis

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 12:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 39,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 234 008 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 9,7 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: testing / Shutterstock.com,iStockphoto

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
07.08.26 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
04.08.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
03.08.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
03.08.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 39,40 0,72% Siemens Healthineers AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen