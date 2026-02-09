Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Investment-Tipp 09.02.2026 12:49:47

Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens Healthineers-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:31 Uhr 1,4 Prozent auf 40,81 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 27,79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 426 591 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 7,0 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

Siemens Healthineers AG 40,86 -1,33% Siemens Healthineers AG

