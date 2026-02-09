Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Investment-Tipp
|
09.02.2026 12:49:47
Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:31 Uhr 1,4 Prozent auf 40,81 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 27,79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 426 591 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 7,0 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital (finanzen.at)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|Siemens Healthineers-Aktie schwächelt: Gewinneinbruch sorgt weiter für Zurückhaltung (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:58
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|40,86
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.