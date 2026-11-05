Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von RBC Capital Markets genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Umsatz sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) habe jedoch die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 13:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 44,22 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 8,55 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 083 005 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Siemens Healthineers-Aktie um 0,8 Prozent nach oben. Am 05.11.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:20 / EST



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