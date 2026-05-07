Siemens Healthineers-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen habe das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht. Der gesenkte Jahresausblick dürfte an den Konsensschätzungen kaum etwas ändern - diese hätten beim Umsatz bereits etwas unter dem bisherigen Ziel gelegen und beim EPS am unteren Ende der Zielspanne.

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Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:18 Uhr um 4,0 Prozent auf 34,17 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 60,96 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 495 426 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 22,1 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDT





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