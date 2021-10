Siemens Healthineers bekommt US-Zulassung für quantenzählendes CT

Siemens Healthineers hat in den USA die Zulassung der Gesundheitsbehörde FDA für den ersten quantenzählenden Computertomographen auf dem Markt erhalten.

Der Naeotom Alpha wandelt die Röntgenstrahlen anders als konventionelle CT nicht in einem ersten Schritt zunächst in sichtbares Licht um, sondern direkt in digitale elektrische Signale, wodurch er laut Mitteilung der Siemens -Tochter Siemens Healthineers schärfere, detailreichere Aufnahmen bei einer geringeren Strahlen- und Kontrastmittel-Belastung erlaubt.

Mit der neuen Technik lassen sich deutlich feinere Strukturen darstellen, als es bisher möglich war.

FRANKFURT (Dow Jones)