Siemens Healthineers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Siemens Healthineers hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,280 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 6,42 Milliarden USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD sowie einem Umsatz von 6,42 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at