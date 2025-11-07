07.11.2025 06:31:29

Siemens Healthineers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siemens Healthineers lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,550 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,689 EUR sowie einen Umsatz von 6,48 Milliarden EUR prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 1,74 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,53 Prozent auf 23,38 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,36 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,39 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 23,51 Milliarden EUR gerechnet.

