Siemens Healthineers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siemens Healthineers hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,420 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 5,40 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,465 EUR sowie einen Umsatz von 5,27 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at