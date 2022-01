Siemens Healthineers nach dem Rücksetzer: Jetzt hagelt es Kaufempfehlungen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Siemens Healthineers hat sich seit ihrem Börsendebüt im Jahr 2018 extrem stark entwickelt. Mittlerweile hat sich das Papier mehr als verdoppelt. Auch im 52-Wochen-Vergleich gehört das Papier mit einem Plus von 35,6 Prozent zu den fünf stärksten Werten im DAX.Im Dezember vergangenen Jahres hat die Aktie von Siemens Healthineers bei 67,66 Euro ihren vorläufigen Hochpunkt erreicht. Zuletzt setzten ein paar Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie unter Druck brachten. Dabei wurden auch die 38- und 90-Tage-Durchschnittslinien nach unten durchbrochen. Im Bereich der 200-Tage-Linie dürfte das Papier aber auch einen starken Support treffen.Zuletzt äußerten sich auch einige Anlaysten zuversichtlich. Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Siemens Healthineers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72,80 auf 75,00 Euro angehoben. Analystin Delphine Le Louët verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die strukturell wachsenden Endmärkte, auf Innovationen – besonders im Bereich Bildgebung –, auf marktführende Stellungen des Medizintechnikkonzerns und Margenverbesserungspotenzial. Zudem führte sie auch die Integration des US-Krebstherapie-Spezialisten Varian an, die bereits zu ersten Synergien führe. Sie geht davon aus, dass wieder über ein hervorragendes Quartal berichtet wird.Die HSBC setzte die Papiere derweil gleich auf die Liste ihrer besten Aktienideen für 2022. Ihr Kursziel beträgt ebenfalls 75 Euro. Und auch Jefferies hat die Aktie von Siemens Healthineers auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 75 Euro erhöht.Noch etwas optimistischer präsentiert sich die US-Bank JPMorgan. Sie hat die Einstufung für Siemens Healthineers jüngst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77,50 Euro belassen.(Mit Material von dpa-AFX)