Siemens Healthineers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Siemens Healthineers hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,95 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,39 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,398 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,54 Milliarden USD ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 25,81 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 27,31 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at