07.11.2025 06:31:29

Siemens Healthineers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Siemens Healthineers hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,95 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,39 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,398 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,54 Milliarden USD ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 25,81 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 27,31 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen