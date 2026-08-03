Siemens Healthineers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Siemens Healthineers stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,76 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,66 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,532 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5,63 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at