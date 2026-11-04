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04.11.2026 16:24:40

Siemens Healthineers schlägt vier neue Aufsichtsräte vor

DOW JONES--Der Aufsichtsrat von Siemens Healthineers hat Nachfolger für seine scheidenden Mitglieder, zu denen auch Siemens-Chef Roland Busch gehört, gefunden. Wie der Konzern mitteilte, schlägt das Kontrollgremium DHL-Finanzchefin Melanie Kreis, Charité-Chef Heyo Kroemer sowie Radiologieprofessor Jonathan Lewin und FMC-Aufsichtsratsmitglied Pascale Witz vor. Neben Busch, der sein Mandat wie angekündigt vorzeitig niederlegt, scheiden Siemens-CFO Veronika Bienert sowie Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich aus dem Gremium aus.

Die Aufsichtsräte Ralf Thomas, der das Gremium leitet, und Peter Körte stellen sich bei der Hauptversammlung 2027 zur Wiederwahl. Körte wäre damit der einzige Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Sein Mandat läuft zwar noch bis 2029, seine vorzeitige Wiederwahl soll allerdings Stabilität sichern, so Siemens Healthineers.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 10:25 ET (15:25 GMT)

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