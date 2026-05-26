Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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26.05.2026 18:32:40

Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf am 1. Juni

DOW JONES--Der am 21. Mai beschlossene Aktienrückkauf von Siemens Healthineers beginnt am 1. Juni. Bis spätestens zum 29. Januar kommenden Jahres will der DAX-Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro zurückkaufen, maximal jedoch 14 Millionen Stückaktien. Die zurückgekauften Aktien sollen den weiteren Unternehmensangaben zufolge vornehmlich für Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 12:32 ET (16:32 GMT)

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