Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
05.02.2026 07:05:38
Siemens Healthineers startet mit Gewinnrückgang ins Jahr
ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat im ersten Quartal Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. So belasteten negative Währungseffekte sowie die US-Zölle. Zudem verzeichnete Healthineers ein schwaches China-Geschäft in der Labordiagnostik. Der Konzernumsatz sank um 1,5 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also währungs- und portfoliobereinigt, erreichte Healthineers ein Plus von 3,8 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Gute Geschäfte machten die Erlanger dabei in der Bildgebung sowie bei ihrem US-Krebsspezialisten Varian.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank ebenfalls um 1,5 Prozent auf 809 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie ging um 3,4 Prozent auf 0,49 Euro zurück. Hier hatten Marktexperten mit einem größeren Rückgang gerechnet. Die Prognose für 2025/26 bestätigte der Konzern./nas/stk
