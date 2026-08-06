Siemens Aktie
WKN: 632748 / ISIN: US8261975010
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06.08.2026 08:16:41
Siemens löst Steuerfragen im Zusammenhang mit Healthineers-Abspaltung
DOW JONES--Siemens ist bei der geplanten Abspaltung der Medizintechniktochter Healthineers einen Schritt vorangekommen: Die relevanten steuerlichen Themen mit den Finanzbehörden seien inzwischen verbindlich geklärt, um mit der Abspaltung von Siemens Healthineers planmäßig fortzufahren, sagte die Finanzchef des Münchner Technologiekonzerns in der Telefonpressekonferenz zu den Drittquartalszahlen laut Redetext.
Siemens will die Medizintechniktochter im nächsten Jahr dekonsolidieren. Dazu sollen ihre Aktionäre 30 Prozent der Healthineers-Anteile im Wege einer Direktabspaltung in ihr Depot gebucht bekommen. Der bisherige Anteil von 67 Prozent, den Siemens derzeit hält, würde auf unter 40 Prozent sinken, sodass diese als eine Finanzbeteiligung geführt werden kann. Bislang war unklar, wie die Aktienübertragung an die Siemens-Aktionäre steuerfrei abgewickelt werden kann.
Bis zum Jahresende soll der Abspaltungsvertrag stehen, damit im nächsten Februar die Aktionäre der beiden Unternehmen das Vorhaben beschließen können. Siemens will dann zwei seiner drei Aufsichtsratsmandate bei Healthineers aufgeben, wie Vorstandschef Roland Busch sagte.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)
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