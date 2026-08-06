Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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06.08.2026 08:04:38

Siemens macht Fortschritte bei Abspaltung von Healthineers

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens kommt bei der geplanten Abspaltung seiner Medizintechniktochter Siemens Healthineers voran. So seien die relevanten steuerlichen Themen mit den Finanzbehörden verbindlich geklärt worden, um mit der Abspaltung fortzufahren, erklärte Finanzvorständin Veronika Bienert am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal. Sie bestätigte auch den Zeitplan: So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Jahr darüber abstimmen. Weitere Details will Siemens im November mit den Jahreszahlen veröffentlichten.

Zudem kündigte Konzernchef Roland Busch an, die Anzahl der Aufsichtsratsmandate von Siemens-Vorstandsmitgliedern bei Healthineers von drei auf eins zu reduzieren. "Veronika und ich werden unsere Mandate niederlegen", sagte er laut Redetext. Dies werde zur nächsten Hauptversammlung von Siemens Healthineers im Februar 2027 wirksam.

Siemens hatte im vergangenen Jahr angekündigt, sich mittelfristig von seiner Medizintechniktochter trennen zu wollen. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten schon länger eine Trennung gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet. Siemens hielt letzten offiziellen Angaben Ende vergangenen Jahres zufolge noch rund 67 Prozent. Mittelfristig strebt Siemens eine reine Finanzbeteiligung an./nas/jha/

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