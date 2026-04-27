Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
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27.04.2026 16:25:40
Siemens Mobility digitalisiert Sicherungstechnik in New Yorker U-Bahn
DOW JONES--Siemens Mobility rüstet gemeinsam mit L.K. Comstock (LKC) die Fulton-Liberty Lines in New York City mit dem Zugsteuerungssystem Communications-Based Train Control (CBTC) aus. Nach Angaben der Siemens-Tochter stammt der Auftrag von der Metropolitan Transportation Authority. Der Vertrag im Volumen von rund 330,8 Millionen Euro für Siemens Mobility umfasst die Modernisierung von 23 Stationen auf insgesamt 65 Kilometern Gleisen mit dem CBTC-System Trainguard MT. Dabei soll teils über hundert Jahre alte Signaltechnik in Brooklyn und Queens ersetzt werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 27, 2026 10:26 ET (14:26 GMT)
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