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Kompetenzzentrum 25.06.2026 13:36:00

Siemens Mobility: Neues Werk im oststeirischen Fürstenfeld eröffnet

Siemens Mobility: Neues Werk im oststeirischen Fürstenfeld eröffnet

Siemens Mobility hat am Donnerstag im oststeirischen Fürstenfeld ein neues Fertigungs-, Service- und Logistikwerk um rund 40 Mio. Euro offiziell eröffnet.

Es handelt sich um ein Kompetenzzentrum für Pantografenfertigung und Fahrwerksservice mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. "Mit unserem Werk in Fürstenfeld unterstützen wir unser stark exportorientiertes Weltkompetenzzentrum für Fahrwerke Graz", sagte Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria.

Im Fahrwerksservice unterstützt das Werk in Fürstenfeld jenes in Graz: "Die Radsätze werden hier vormontiert und dann nach Graz geliefert", schilderte Kienegger. Pantografen, also "Stromabnehmer" für Schienenfahrzeuge, fertigte Siemens Mobility bis zum Frühjahr in Graz. Seit der Aufnahme des Vollbetriebs im Fürstenfelder Werk werden die Pantografen nur noch in der Oststeiermark produziert.

Neuer Markt für Ladestromabnehmer für E-Busse

Mit Ladestromabnehmern für Elektrobusse will Siemens Mobility einen neuen Markt weiter erschließen. Auch diese werden in Fürstenfeld hergestellt. Da bestehe auch Potenzial, um zu wachsen. Zudem werden in Fürstenfeld Wartungs- und Serviceleistungen erbracht. Laut Kienegger wird "die Zukunft der Bahn hier mitgeschrieben". Für den Standort Fürstenfeld habe sich Siemens wegen der Nähe zu Graz, aber auch wegen der zahlreichen Forschungspartner wie der TU Graz entschieden. Die Bauzeit betrug rund zwei Jahre.

Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) bedankte sich für das Investment und betonte den starken Heimatmarkt Österreich. Als Beispiel nannte er etwa die Koralmbahn. Siemens sei ein "Hauptpartner für die grüne Transformation" und es zeige, dass "Made in Europe" Zukunft habe. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) will aus der Eröffnung des neuen Standorts "auch in schwierigen Zeiten positive Energie mitnehmen". Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) unterstrich: "Wir brauchen Unternehmen, um den Technologiestandort Steiermark zu festigen."

kor/pek/cgh/rst

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