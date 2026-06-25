Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Kompetenzzentrum
|
25.06.2026 13:36:00
Siemens Mobility: Neues Werk im oststeirischen Fürstenfeld eröffnet
Im Fahrwerksservice unterstützt das Werk in Fürstenfeld jenes in Graz: "Die Radsätze werden hier vormontiert und dann nach Graz geliefert", schilderte Kienegger. Pantografen, also "Stromabnehmer" für Schienenfahrzeuge, fertigte Siemens Mobility bis zum Frühjahr in Graz. Seit der Aufnahme des Vollbetriebs im Fürstenfelder Werk werden die Pantografen nur noch in der Oststeiermark produziert.
Neuer Markt für Ladestromabnehmer für E-Busse
Mit Ladestromabnehmern für Elektrobusse will Siemens Mobility einen neuen Markt weiter erschließen. Auch diese werden in Fürstenfeld hergestellt. Da bestehe auch Potenzial, um zu wachsen. Zudem werden in Fürstenfeld Wartungs- und Serviceleistungen erbracht. Laut Kienegger wird "die Zukunft der Bahn hier mitgeschrieben". Für den Standort Fürstenfeld habe sich Siemens wegen der Nähe zu Graz, aber auch wegen der zahlreichen Forschungspartner wie der TU Graz entschieden. Die Bauzeit betrug rund zwei Jahre.
Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) bedankte sich für das Investment und betonte den starken Heimatmarkt Österreich. Als Beispiel nannte er etwa die Koralmbahn. Siemens sei ein "Hauptpartner für die grüne Transformation" und es zeige, dass "Made in Europe" Zukunft habe. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) will aus der Eröffnung des neuen Standorts "auch in schwierigen Zeiten positive Energie mitnehmen". Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) unterstrich: "Wir brauchen Unternehmen, um den Technologiestandort Steiermark zu festigen."
kor/pek/cgh/rst
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:30
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|18.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|16.06.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|272,55
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.