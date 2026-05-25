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25.05.2026 06:31:29
Siemens Pakistan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Siemens Pakistan lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,73 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Pakistan -51,330 PKR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Siemens Pakistan mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,70 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 4,95 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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