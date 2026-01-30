Siemens Pakistan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Siemens Pakistan hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 7,27 PKR. Im letzten Jahr hatte Siemens Pakistan einen Gewinn von 122,06 PKR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,89 Milliarden PKR umgesetzt, gegenüber 1,59 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at