Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EEL / ISIN: US82537J1088
|Technologiekonzern
|
17.04.2026 13:24:40
Siemens plant Spin-off der Medizintechnik für 2027 - Aktie etwas fester
Siemens hatte im vergangenen November angekündigt, seinen Anteilseignern 30 Prozent der Healthineers-Aktien zukommen lassen zu wollen. Ursprünglich war eine Umsetzung bereits in diesem Jahr als Option genannt worden.
Der Separierungsprozess sowie der Prozess der regulatorischen Klärung sind den Angaben zufolge weit fortgeschritten. Eine endgültige Bestätigung zu regulatorischen Fragen stehe aber noch aus. Siemens bereite eine Abspaltung nach dem deutschen Umwandlungsgesetz vor, bei der die Aktionäre der Siemens AG die Aktien der Siemens Healthineers AG direkt erhalten sollen.
Das Unternehmen sei "überzeugt, dass dieser Ansatz den größtmöglichen Wert für die Aktionäre beider Unternehmen bietet", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Siemens-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,19 Prozent höher bei 240,05 Euro.
DOW JONES
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Aktien in diesem Artikel
|Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
|15,00
|6,23%
|Siemens AG (spons. ADRs)
|121,00
|3,42%
|Siemens AG
|246,00
|2,76%
|Siemens Healthineers AG
|38,97
|2,53%
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