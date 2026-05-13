Siemens rechnet längerfristig mit Wachstum im Rechenzentrums-Geschäft

DOW JONES--Siemens rechnet sich im boomenden Geschäft mit Rechenzentren längerfristig Wachstum aus. "Das wird noch einige Jahre weiterlaufen", sagte Vorstandschef Roland Busch in der Telefonpressekonferenz zu den Halbjahreszahlen. Der Bedarf an mehr Rechenkapazität im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz sei nach wie vor "extrem stark". Von den Unternehmen, die große Modelle bauten, höre er, dass sie derzeit priorisieren müssten - zwischen dem Training neuer KI-Modelle einerseits und dem Inferencing andererseits, also der praktischen Nutzung der eigenen Modelle durch Kunden. Deshalb werde der Boom wohl noch weitergehen für einige Jahre.

Siemens profitiert von dem Rechenzentren-Boom über seinen Geschäftsbereich Smart Infrastructure, der sich auf Gebäude- und Netztechnik spezialisiert hat. Im zweiten Quartal habe sich das Auftragswachstum in diesem Bereich mehr als verdoppelt, sagte Busch. "Das ist beispiellos - und noch größer als im herausragenden ersten Quartal." Im ersten Halbjahr habe Smart Infrastructure im Rechenzentrumsgeschäft 1,8 Milliarden Euro Umsatz gemacht, ein Plus von mehr als 45 Prozent.

Der Halbjahresumsatz von Smart Infrastructure insgesamt belief sich auf knapp 11,5 Milliarden Euro.

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May 13, 2026 08:32 ET (12:32 GMT)