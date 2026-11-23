DOW JONES--Siemens wird bis zum Frühjahr zunächst keine eigenen Aktien mehr an der Börse zurückkaufen. Das laufende Rückkaufprogramm werde wegen der Vorbereitungen zur Abspaltung einer Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers ausgesetzt, teilte der Technologiekonzern mit Sitz in München mit. Bis zum Vollzug der Abspaltung werde die Zahl der eigenen Aktien konstant gehalten, hieß es.

Siemens-Aktionäre sollen für zwei Anteilsscheine eine Healthineers-Aktie in ihr Depot gebucht bekommen. Dazu müssen zunächst die Hauptversammlungen beider Unternehmen zustimmen. Insgesamt 34,1 Prozent der Healthineers-Aktien sollen auf diesem Weg abgespalten werden.

Im Rahmen des jetzt ausgesetzten Aktienrückkaufs hat Siemens bislang knapp 6,66 Millionen eigene Anteile erworben.

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November 23, 2026 04:03 ET (09:03 GMT)