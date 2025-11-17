Siemens: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Siemens hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,63 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,35 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,96 Prozent auf 51,71 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 64,61 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 59,14 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 76,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 21,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 173,64 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 221,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at