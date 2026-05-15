Siemens: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Siemens lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,86 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,76 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,76 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at