Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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20.03.2026 07:54:00
Siemens soll UBTech bei Massenproduktion von humanoiden Robotern helfen
UBTech und Siemens haben eine Vereinbarung geschlossen, nach der Siemens das Unternehmen beim Aufbau der Massenproduktion humanoider Roboter unterstützen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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