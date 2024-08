Siemens steigert Gewinn und bestätigt Jahresausblick

Die Prognose bestätigte der Technologiekonzern am Donnerstag in München, sieht das vergleichbare Umsatzwachstum aber nur am unteren Ende der Zielspanne.

Der operative Gewinn im industriellen Geschäft kletterte in den Monaten April bis Juni dank Zuwächsen in allen Konzernbereichen um 11 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro und übertraf damit die Konsenserwartung von 2,8 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg vergleichbar um 5 Prozent auf 18,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn vor Effekten der Kaufpreisallokation von 2,66 Euro je Aktie verglichen mit 1,78 Euro im Jahr zuvor und einem Analystenkonsens von 2,43 Euro.

"Wir profitierten weiterhin von der anhaltend hohen Nachfrage bei der Elektrifizierung", sagte Konzernchef Roland Busch. "Ein weiterer Wachstumstreiber war unser besonders starkes industrielles Softwaregeschäft, das einige größere Lizenzverträge gewinnen konnte. Das industrielle Automatisierungsgeschäft bleibt allerdings weiterhin herausfordernd."

Siemens bestätigte die Konzernprognose, rechnet beim vergleichbaren Umsatzwachstum allerdings nur mit dem Erreichen des unteren Endes der Spanne von 4 bis 8 Prozent. Der um Effekte der Kaufpreisallokation und der Siemens-Energy-Beteiligung bereinigte Gewinn je Aktie soll weiter zwischen 10,40 bis 11,00 Euro liegen.

FRANKFURT (Dow Jones)